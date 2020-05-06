Онлайн-трансляцію робочої зустрічі щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Офіс Генерального прокурора скасував онлайн-трансляцію робочої зустрічі щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів через використання в ході обговорення документів та відомостей кримінального провадження з обмеженим доступом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
Так, повідомлялося, що 6 травня 2020 року о 14:00 в Офісі Генерального прокурора відбудеться робоча зустріч з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 рік із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ.
"У зв’язку із використанням в ході обговорення документів та відомостей кримінального провадження, що мають обмежений доступ - проведення прямої трансляції заходу на YouTube-каналі Офісу скасовується", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що про результати робочої зустрічі буде проінформовано додатково.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Згідно з їх звіту справу фальсифікує СБУ.
Раніше повідомлялося, що слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року.