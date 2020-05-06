Онлайн-трансляцию рабочей встречи по расследованию взрывов на складах боеприпасов отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Офис Генерального прокурора отменил онлайн-трансляцию рабочей встречи по расследованию взрывов на складах боеприпасов из-за использования в ходе обсуждения документов и сведений уголовного производства с ограниченным доступом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
Так, сообщалось, что 6 мая 2020 года в 14:00 в Офисе Генерального прокурора состоится рабочая встреча по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов на стратегических объектах Минобороны Украины в период с 2014 по 2018 годы с представителями Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, правоохранительных органов, судебно-экспертных учреждений.
"В связи с использованием в ходе обсуждения документов и сведений уголовного производства, имеющих ограниченный доступ - проведение прямой трансляции мероприятия на YouTube-канале Офиса отменяется", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что о результатах рабочей встречи будет проинформировано дополнительно.
Напомним, Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.
Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.