Омолоджувальна маска з "інтелектом" та кнопки: у "СЕТАМ" назвали нові оригінальні лоти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" постійно виставляє на продаж арештоване майно, серед якого трапляються і зовсім неординарні речі та навіть тварини. Про нові оригінальні та цікаві лоти на OpenMarket УНН розповіли у підприємстві.
АН-140-100
▪️ Пасажирський літак "АН-140-100", бортовий номер UR-14007, 2004 року випуску.
▪️ Перший політ — 2004 рік. Остання дата експлуатації - січень 2014 року.
▪️ Літак знаходиться у неробочому стані, частково наявні сліди корозії. Необхідність проведення планово-технічних ремонтних робіт для можливості подальшої експлуатації.
▪️ Стартова ціна — 17 811 200 грн.
Арештований за борги власника FORD MUSTANG, 2015 року випуску
▪️ Шкіряний салон, коробка передач автомат, R-18, шини Continental розміром 235/60/R18, сезон — літні, сигналізація — наявна, кондиціонер, електропакет.
▪️ Стартова ціна – 291 135 грн.
154 арештованих гральних автомати
▪️ Автомати знаходяться у Запорізькій області селі Семенівка Мелітопольському району.
▪️ Лот арештовано і виставлено Мелітопольським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Дніпро).
▪️ Стартова ціна — 100 254 грн.
Колодязь глибиною 65 метрів
▪️ Розташований у Хмельницькій області в селі Петрівка.
▪️ Земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт нерухомості. Вважається власністю територіальної громади, але на даний час не сформована та не проведено державну реєстрацію права власності.
▪️ Стартова ціна лоту — 9 921 грн.
20 000 кнопок
▪️Лот виставлено Тисменицьким районним відділ державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Івано-Франківськ).
▪️ Стартова ціна — 12 000 грн.
Інтелектуальна омолоджувальна маска "Rejuveface 2"
▪️ Продавець — Волноваський районний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Харків).
▪️ Стартова ціна лоту — 10 684 грн.
Нерухомість у центрі Києва
▪️ Будівля загальною площею 3041,5 кв. м. за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 27.
▪️ Стартова ціна — 168 470 000 грн.
Арештовані дерев’яні лавки
▪️ Дерев’яні лавки жовтого кольору, литі ніжки, боковини чугунні, вживані у кількості 10 шт.
▪️ Лот виставлено у Хмельницьку.
▪️ Стартова ціна — 7 500 грн.
Старі боксерські рукавички
▪️ Лот арештовано та виставлено Лебединським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Суми).
▪️ Стартова ціна — 75 грн.
Усі лоти можна знайти на сайті аукціону OpenMarket.
Нагадаємо, електронний аукціон OpenMarket ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції продає арештоване, конфісковане і банківське майно. З 2014 року на онлайн-аукціоні реалізовано 63879 лотів на 12,5 млрд грн.
"Бюджет щорічно поповнюється завдяки діяльності "СЕТАМ" на понад 300 млн грн", - зазначають у ДП.
Як повідомляв УНН, раніше у "СЕТАМ" повідомили, що трьом левам та шістьом ведмедям, конфіскованим за рішенням суду, знайшли домівки.