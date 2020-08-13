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Омолоджувальна маска з "інтелектом" та кнопки: у "СЕТАМ" назвали нові оригінальні лоти

Київ • УНН

 • 19638 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" постійно виставляє на продаж арештоване майно, серед якого трапляються і зовсім неординарні речі та навіть тварини. Про нові оригінальні та цікаві лоти на OpenMarket УНН розповіли у підприємстві.

 АН-140-100

▪️ Пасажирський літак "АН-140-100", бортовий номер UR-14007, 2004 року випуску.

▪️ Перший політ — 2004 рік. Остання дата експлуатації - січень 2014 року.

▪️ Літак знаходиться у неробочому стані, частково наявні сліди корозії. Необхідність проведення планово-технічних ремонтних робіт для можливості подальшої експлуатації.

▪️ Стартова ціна — 17 811 200 грн.

Арештований за борги власника FORD MUSTANG, 2015 року випуску

▪️ Шкіряний салон, коробка передач автомат, R-18, шини Continental розміром 235/60/R18, сезон — літні, сигналізація — наявна, кондиціонер, електропакет.

▪️ Стартова ціна – 291 135 грн.

154 арештованих гральних автомати

▪️ Автомати знаходяться у Запорізькій області селі Семенівка Мелітопольському району.

▪️ Лот арештовано і виставлено Мелітопольським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Дніпро).

▪️ Стартова ціна — 100 254 грн.

Колодязь глибиною 65 метрів

▪️ Розташований у Хмельницькій області в селі Петрівка.

▪️ Земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт нерухомості. Вважається власністю територіальної громади, але на даний час не сформована та не проведено державну реєстрацію права власності.

▪️ Стартова ціна лоту — 9 921 грн.

20 000 кнопок

▪️Лот виставлено Тисменицьким районним відділ державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Івано-Франківськ).

▪️ Стартова ціна — 12 000 грн.

Інтелектуальна омолоджувальна маска "Rejuveface 2"

▪️ Продавець — Волноваський районний відділ державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Харків).

▪️ Стартова ціна лоту — 10 684 грн.

Нерухомість у центрі Києва

▪️ Будівля загальною площею 3041,5 кв. м. за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 27.

▪️ Стартова ціна — 168 470 000 грн.

Арештовані дерев’яні лавки

▪️ Дерев’яні лавки жовтого кольору, литі ніжки, боковини чугунні, вживані у кількості 10 шт.

▪️ Лот виставлено у Хмельницьку.

▪️ Стартова ціна — 7 500 грн.

Старі боксерські рукавички

▪️ Лот арештовано та виставлено Лебединським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Суми).

▪️ Стартова ціна — 75 грн.

Усі лоти можна знайти на сайті аукціону OpenMarket.

Нагадаємо, електронний аукціон OpenMarket ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції продає арештоване, конфісковане і банківське майно. З 2014 року на онлайн-аукціоні реалізовано 63879 лотів на 12,5 млрд грн.

"Бюджет щорічно поповнюється завдяки діяльності "СЕТАМ" на понад 300 млн грн", - зазначають у ДП.

Як повідомляв УНН, раніше у "СЕТАМ" повідомили, що трьом левам та шістьом ведмедям, конфіскованим за рішенням суду, знайшли домівки.

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