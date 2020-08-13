Омолаживающая маска с "интеллектом" и кнопки: в "СЕТАМ" назвали новые оригинальные лоты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77209 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101053 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125367 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106616 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126488 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101861 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103838 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101905 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101495 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Омолаживающая маска с "интеллектом" и кнопки: в "СЕТАМ" назвали новые оригинальные лоты

Омолаживающая маска с "интеллектом" и кнопки: в "СЕТАМ" назвали новые оригинальные лоты

Киев  •  УНН

 • 19627 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" постоянно выставляет на продажу арестованное имущество, среди которого встречаются и совсем неординарные вещи и даже животные. О новых оригинальных и интересных лотах на OpenMarket УНН рассказали на предприятии.

Арестованный самолет АН-140-100

▪️ Пассажирский самолет "АН-140-100", бортовой номер UR-14007, 2004 года выпуска.

▪️ Первый полет - 2004 год. Последняя дата эксплуатации - январь 2014 года.

▪️ Самолет находится в нерабочем состоянии, частично имеются следы коррозии. Необходимость проведения планово-технических ремонтных работ для возможности дальнейшей эксплуатации.

▪️ Стартовая цена - 17811200 грн.

Арестованный за долги владельца FORD MUSTANG, 2015 года выпуска

▪️ Кожаный салон, коробка передач автомат, R18, шины Continental размером 235/60/R18, сезон - летние, сигнализация - имеется, кондиционер, электропакет.

▪️ Стартовая цена - 291 135 грн.

154 арестованных игровых автоматов

▪️ Автоматы находятся в Запорожской области в селе Семеновка Мелитопольском района.

▪️ Лот арестован и выставлен Мелитопольским городским отделом государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Днепр).

▪️ Стартовая цена - 100 254 грн.

Колодец глубиной 65 метров

▪️ Расположен в Хмельницкой области в селе Петровка.

▪️ Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. Считается собственностью территориальной общины, но в настоящее время не сформирована и не проведена государственной регистрации права собственности.

▪️ Стартовая цена лота - 9921 грн.

20000 кнопок

▪️Лот выставлен Тисменицким районным отделом государственной исполнительной службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (город Ивано-Франковск).

▪️ Стартовая цена - 12 000 грн.

Интеллектуальная омолаживающая маска "Rejuveface 2"

▪️ Продавец - Волновахский районный отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков).

▪️ Стартовая цена лота - 10 684 грн.

Недвижимость в центре Киева

▪️ Здание общей площадью 3041,5 кв. м. по адресу: Киев, улица Пушкинская, 27.

▪️ Стартовая цена - 168 470 000 грн.

Арестованные деревянные лавки

▪️ Деревянные скамейки желтого цвета, литые ножки, боковины чугунные, используемые в количестве 10 шт.

▪️ Лот выставлен в Одессе.

▪️ Стартовая цена - 7500 грн.

Старые боксерские перчатки

▪️ Лот арестован и выставлен Лебединским городским отделом государственной исполнительной службы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Сумы).

▪️ Стартовая цена - 75 грн.

Все лоты можно найти на сайте аукциона OpenMarket.

Напомним, электронный аукцион OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции продает арестованное, конфискованное и банковское имущество. С 2014 года на онлайн-аукционе реализовано 63 879 лотов на 12,5 млрд грн.

"Бюджет ежегодно пополняется благодаря деятельности "СЕТАМ" на более чем 300 млн грн", - отмечают в ГП.

Как сообщал УНН, ранее в "СЕТАМ" сообщили, что трем львам и шести медведям, конфискованным по решению суда, нашли дома.

Украинские Национальные Новости

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