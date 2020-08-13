Омолаживающая маска с "интеллектом" и кнопки: в "СЕТАМ" назвали новые оригинальные лоты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" постоянно выставляет на продажу арестованное имущество, среди которого встречаются и совсем неординарные вещи и даже животные. О новых оригинальных и интересных лотах на OpenMarket УНН рассказали на предприятии.
Арестованный самолет АН-140-100
▪️ Пассажирский самолет "АН-140-100", бортовой номер UR-14007, 2004 года выпуска.
▪️ Первый полет - 2004 год. Последняя дата эксплуатации - январь 2014 года.
▪️ Самолет находится в нерабочем состоянии, частично имеются следы коррозии. Необходимость проведения планово-технических ремонтных работ для возможности дальнейшей эксплуатации.
▪️ Стартовая цена - 17811200 грн.
Арестованный за долги владельца FORD MUSTANG, 2015 года выпуска
▪️ Кожаный салон, коробка передач автомат, R18, шины Continental размером 235/60/R18, сезон - летние, сигнализация - имеется, кондиционер, электропакет.
▪️ Стартовая цена - 291 135 грн.
154 арестованных игровых автоматов
▪️ Автоматы находятся в Запорожской области в селе Семеновка Мелитопольском района.
▪️ Лот арестован и выставлен Мелитопольским городским отделом государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Днепр).
▪️ Стартовая цена - 100 254 грн.
Колодец глубиной 65 метров
▪️ Расположен в Хмельницкой области в селе Петровка.
▪️ Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости. Считается собственностью территориальной общины, но в настоящее время не сформирована и не проведена государственной регистрации права собственности.
▪️ Стартовая цена лота - 9921 грн.
20000 кнопок
▪️Лот выставлен Тисменицким районным отделом государственной исполнительной службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (город Ивано-Франковск).
▪️ Стартовая цена - 12 000 грн.
Интеллектуальная омолаживающая маска "Rejuveface 2"
▪️ Продавец - Волновахский районный отдел государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков).
▪️ Стартовая цена лота - 10 684 грн.
Недвижимость в центре Киева
▪️ Здание общей площадью 3041,5 кв. м. по адресу: Киев, улица Пушкинская, 27.
▪️ Стартовая цена - 168 470 000 грн.
Арестованные деревянные лавки
▪️ Деревянные скамейки желтого цвета, литые ножки, боковины чугунные, используемые в количестве 10 шт.
▪️ Лот выставлен в Одессе.
▪️ Стартовая цена - 7500 грн.
Старые боксерские перчатки
▪️ Лот арестован и выставлен Лебединским городским отделом государственной исполнительной службы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Сумы).
▪️ Стартовая цена - 75 грн.
Все лоты можно найти на сайте аукциона OpenMarket.
Напомним, электронный аукцион OpenMarket ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции продает арестованное, конфискованное и банковское имущество. С 2014 года на онлайн-аукционе реализовано 63 879 лотов на 12,5 млрд грн.
"Бюджет ежегодно пополняется благодаря деятельности "СЕТАМ" на более чем 300 млн грн", - отмечают в ГП.
Как сообщал УНН, ранее в "СЕТАМ" сообщили, что трем львам и шести медведям, конфискованным по решению суда, нашли дома.