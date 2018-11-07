Омеляну пообіцяли в НАБУ віддати закордонні паспорти після 15 листопада

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що йому пообіцяли в НАБУ повернути закордонні паспорти після 15 листопада. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.