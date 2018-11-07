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Омеляну пообіцяли в НАБУ віддати закордонні паспорти після 15 листопада

Омеляну пообіцяли в НАБУ віддати закордонні паспорти після 15 листопада

Київ • УНН

 • 8215 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що йому пообіцяли в НАБУ повернути закордонні паспорти після 15 листопада. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Наскільки мені повідомив детектив, 15 листопада спливають всі обмеження. Мені будуть повернуті всі закордонні паспорти. Для чого вони вилучали, я так і не зрозумів", - сказав він.

На уточнення кореспондента УНН про те, що САП не планує звертатися до суду з клопотанням про продовження процесуальних обов'язків, міністр зазначив: "Наскільки мені повідомили, то ні. Але побачимо. Тут нічого прогнозувати не можна".

Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтвердив завершення слідства у його провадженні.

УНН з власних джерел стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.

Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.

19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.

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