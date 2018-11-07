Омеляну пообещали в НАБУ отдать загранпаспорта после 15 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что ему пообещали в НАБУ вернуть загранпаспорта после 15 ноября. Об этом он сегодня сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Как мне сообщил детектив, 15 ноября истекают все ограничения. Мне будут возвращены все загранпаспорта. Для чего они изымали, я так и не понял", - сказал он.
На уточнение корреспондента УНН о том, что САП не планирует обращаться в суд с ходатайством о продлении процессуальных обязанностей, министр отметил: "Насколько мне сообщили, то нет. Но посмотрим. Здесь ничего прогнозировать нельзя".
Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил завершение следствия в его производстве.
УНН из собственных источников стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.
Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.
19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.