Омбудсмен звільнила свого представника на Донбасі за бійку в кафе

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після службової перевірки звільнила свого представника у Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського за бійку в кафе. Про це повідомила сама Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу “Монарх”, розташованого у місті Святогірськ — проведена. Відсьогодні його звільнено з займаної посади", - вказала Денісова.

Нагадаємо, службову перевірку щодо Павла Лисянського призначили після появи у мережі відео бійки Лисянського з охоронцем готельного комплексу “Монарх” в місті Святогірськ. ЗМІ повідомляли, що Лисянський нібито в нетверезому стані відмовився покинути ресторан о 22:00 у зв'язку з карантинними обмеженнями. Через інцидент відкрили кримінальне провадження.

Довідка: Павло Лисянський родом з Антрациту Луганської області. Майстер спорту України з боротьби самбо. Раніше працював на вугільних підприємствах регіону. 

3 липня 2014 року по липень 2018 року очолював громадську організацію правозахисного напрямку "Східна правозахисна група", за діяльністю якої було звільнено двох громадян України та громадянина Грузії з полону незаконно збройних формувань на территоії ОРДЛО. 5 грудня 2017 року рішенням урядів Німеччини та Франції за здійснення правозахисної діяльності під час військового конфлікту на сході України нагороджений Німецько-Французською премією з захисту прав людини та верховенства права.

У липні 2018 року, відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, призначений на посаду представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей.

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