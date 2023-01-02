Омбудсмен України анонсував зустріч з російською колегою щодо звільнення з полону цивільних

Цитата

“Цього місяця в нас буде зустріч із москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих із нашого боку варіантів. Але, знову ж таки, ми не знаємо, чи погодиться на це російська федерація”, — зазначив Лубінець.

Деталі

Уповноважений додав, що українська влада наразі приділяє окрему увагу звільненню цивільних. Але проблема є з боку росії.

“Я хотів би зазначити, що Україна не полишає спроб повернути, зокрема, й цивільних. Проблема не в нас, а в російській федерації. Тому що рф зараз хоче окремий майданчик щодо цивільних. Ми про це домовлятимемося”, — додав Лубінець.

Доповнення

31 грудня відбувся черговий великий обмін полоненими з рф. Україні вдалось повернути додому 140 людей. Своєю чергою міноборони росії повідомило про повернення 82 полонених.

У Мінреінтеграції повідомили про майже 300 тисяч звернень щодо зникнення людей, полон або депортацію.