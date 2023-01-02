Омбудсмен Украины анонсировал встречу с российской коллегой по освобождению из плена гражданских

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“В этом месяце у нас будет встреча с москальковой, на которой мы будем отдельно обсуждать вопросы освобождения гражданских. Там множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но, опять же, мы не знаем, согласится ли на это российская федерация”, — отметил Лубинец.

Детали

Уполномоченный добавил, что украинская власть сейчас уделяет особое внимание освобождению гражданских. Но проблема есть со стороны россии.

“Я хотел бы отметить, что Украина не оставляет попыток вернуть, в частности, и гражданских. Проблема не у нас, а в российской федерации. Потому что рф сейчас хочет отдельную площадку в отношении гражданских. Мы будем об этом договариваться”, — добавил Лубинец.

Дополнение

31 декабря произошел очередной крупный обмен пленными с рф. Украине удалось вернуть домой 140 человек. В свою очередь минобороны россии сообщило о возвращении 82 пленных.

В Минреинтеграции сообщили о почти 300 тысячах обращений относительно исчезновения людей, пленении или депортации.