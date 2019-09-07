Омбудсмен РФ про обмін: сподіваюся, що це початок великої гуманітарної місії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні справді велика подія - повернення громадян Росії і громадян України в свої сім'ї. Дуже сподіваюся, що це початок великої гуманітарної широкомасштабної місії. Про це повідомила Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Сьогодні справді велика подія - повернення громадян Росії і громадян України в свої сім'ї. 70 осіб, 35 з одного боку і 35 з іншого, сьогодні обіймуть своїх рідних і близьких", - написала Москалькова.
За її словами, у кожного своя доля, як вони опинилися арештовані, затримані, засуджені, своя доля повернення.
"За цим днем величезна трирічна праця великої кількості людей. Я дуже сподіваюся, що це початок великої гуманітарної широкомасштабної місії, і я маю намір продовжувати роботу, буду робити все, що залежить від мене, щоб наші громадяни поверталися додому до своїх родин".
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.