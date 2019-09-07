Омбудсмен РФ об обмене: надеюсь, что это начало большой гуманитарной миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня действительно большое событие - возвращение граждан России и граждан Украины в свои семьи. Очень надеюсь, что это начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Сегодня действительно большое событие - возвращение граждан России и граждан Украины в свои семьи. 70 человек, 35 с одной стороны и 35 с другой, сегодня обнимут своих родных и близких", - написала Москалькова.
По ее словам, у каждого своя судьба, как они оказались арестованы, задержаны, осуждены, своя судьба возвращения.
"За этим днем огромная трехлетняя работа большого количества людей. Я очень надеюсь, что это начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии, и я намерена продолжать работу, буду делать все, что зависит от меня, чтобы наши граждане возвращались домой к своим семьям".
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые удерживались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.