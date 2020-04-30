Омбудсмен провела зустріч з родинами політв'язнів у РФ і Криму: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела особисту та онлайн-зустріч з родинами українських політв'язнів, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму, де запевнила, що процес перемовин щодо звільнення українців триває, і розповіла деталі. Про це Омбудсмен повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Провела особисту та онлайн-зустріч з родинами українських політв'язнів, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Безумовно, їх найбільше турбувало, коли їхні рідні будуть вдома. Повідомила, що процес перемовин щодо звільнення наших співгромадян триває. Надала вичерпну інформацію про особливості перебігу цього процесу", - розповіла Денісова.
Водночас, зі слів Омбудсмена, вона наголосила, що зараз необхідно налагодити комунікацію між рідними бранців Кремля та представниками офіційної української сторони, які безпосередньо долучені до процесу перемовин.
"Також обговорили питання ухвалення законопроекту про статус громадян України, які незаконно утримуються на території РФ, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму. Зазначила, що його якнайшвидше ухвалення є надзвичайно важливим, тому виступатиму з відповідною ініціативою", - додала Денісова.
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За її словами, було порушено й питання надання державної правової допомоги для усіх громадян, яких незаконно утримує країна-агресор. "Запевнила, зроблю усе можливе, щоб такою допомогою був забезпечений кожен українець, який наразі перебуває у полоні", - вказала Омбудсмен.
"Домовилися, що до робочої групи при Офісі Президента України буде включено членів родин українських політв'язнів, яких незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму", - повідомили вона.
Денісова також зазначила, що продовжуватиме звертатися до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, "аби відновити права громадян Україні, які наразі перебувають у неволі", та вимагатиме "забезпечити їх необхідною медичною допомогою". "Крім того, закликатиму усіх міжнародних партнерів об'єднати зусилля та посилити тиск на РФ з метою якнайшвидшого звільнення усіх українських політв'язнів", - зауважила Омбудсмен.
Нагадаємо, Денісова і керівник ОПУ Єрмак раніше обговорили процес звільнення полонених в ОРДЛО з їхніми рідними.