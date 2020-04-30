Омбудсмен провела встречу с семьями политзаключенных в РФ и Крыму: о чем говорили

"Провела личную и онлайн-встречу с семьями украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Безусловно, их больше всего беспокоило, когда их родные будут дома. Сообщила, что процесс переговоров об освобождении наших сограждан продолжается. Дала исчерпывающую информацию об особенностях течения этого процесса", - рассказала Денисова.

В то же время, по словам Омбудсмена, она подчеркнула, что сейчас необходимо наладить коммуникацию между родными пленников Кремля и представителями официальной украинской стороны, непосредственно привлеченными к процессу переговоров.

"Также обсудили вопрос принятия законопроекта о статусе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ, временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Отметила, что его скорейшее принятие является чрезвычайно важным, так выступать с соответствующей инициативой", - добавила Денисова.

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По ее словам, был поднят и вопрос предоставления государственной правовой помощи для всех граждан, которых незаконно удерживает страна-агрессор. "Заверила, сделаю все возможное, чтобы такой помощью был обеспечен каждый украинец, который сейчас находится в плену", - указала Омбудсмен.

"Договорились, что в рабочую группу при Офисе Президента Украины будет включено членов семей украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - сообщили она.

Денисова также отметила, что будет продолжать обращаться к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, "чтобы восстановить права граждан Украины, которые сейчас находятся в неволе", и требовать "обеспечить их необходимой медицинской помощью". "Кроме того, призывать всех международных партнеров объединить усилия и усилить давление на РФ с целью скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных", - отметила Омбудсмен.

Напомним, Денисова и руководитель ОПУ Ермак ранее обсудили процесс освобождения пленных в ОРДЛО с их родными.