Омбудсмен дорікнув "слугам" в атаці на мовний закон

“У законопроекті (№ 4528) йдеться про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної“ у частині скасування штрафів за відмову обслуговувати державною мовою”, — сказав він.

За словами Уповноваженого, це "вже далеко не перша спроба атаки на мовний закон".

“І ці дії не мають нічого спільного із розвитком, з підвищенням статусу і ролі української мови в суспільстві. Та й взагалі, як на мене, парламент зараз мав би займатися боротьбою з пандемією, економічними питаннями, безпековою сферою, а не вкотре піднімати питання, які розколюють суспільство”, — вказав Кремінь.

“Мовний закон найближчі роки взагалі чіпати не варто. Сподіваюсь, що цей законопроєкт не буде мати перспективи ні в комітеті, ні у парламентській залі”, — підкреслив Тарас Кремінь.

Додамо, 16 січня 2021 року набуває чинності стаття мовного закону, що передбачає остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. За порушення бізнесом відповідних норм законом передбачені штрафи. Секретаріат Уповноваженого може здійснювати перевірки щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, Уповноважений має право накладати штраф.

Кремінь вважає, що "комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки — по репутації”.

Нагадаємо, напередодні у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою. Серед авторів законопроекту - нардепи із фракції "Слуга народу", зокрема Максим Бужанський, який раніше відстоював свій скандальний "мовний законопроект".