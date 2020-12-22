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Омбудсмен упрекнул "слуг" в атаке на языковой закон

Киев • УНН

 • 15841 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Зарегистрированный накануне в Верховной Раде Украины законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

Омбудсмен упрекнул "слуг" в атаке на языковой закон

"В законопроекте (№ 4528) речь идет о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части отмены штрафов за отказ обслуживать государственным языком", - сказал он.

По словам Уполномоченного, это "уже далеко не первая попытка атаки на языковой закон".

"И эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сферой безопасности, а не в осередной раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - отметил Креминь.

"Языковой закон ближайшие годы вообще трогать не стоит. Надеюсь, что этот законопроект не будете иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале", - подчеркнул Тарас Креминь.

Добавим, 16 января 2021 года вступает в силу статья языкового закона, предусматривающая окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке. За нарушение бизнесом соответствующих норм закона предусмотрены штрафы. Секретариат Уполномоченного может осуществлять проверки нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, Уполномоченный имеет право налагать штраф.

Креминь считает, что "кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации".

Напомним, накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене ответственности для бизнеса, отказывающегося обслуживать население на украинском языке. Среди авторов законопроекта - нардепы из фракции "Слуга народа", в частности Максим Бужанский, ранее отстаивавший свой скандальный "языковой законопроект".

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