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"Олімпік" підсилився футболістом київського "Динамо"

"Олімпік" підсилився футболістом київського "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Напередодні матчу 7-го туру донецький "Олімпік" посилив оборону українським захисником Павлом Лук'янчук. Про це інформує пресслужба клубу, передає УНН.

Футболіст поставив підпис під дворічним контрактом з донецьким клубом.

"Цього літа у мене закінчився контракт з київським "Динамо". Мій агент зателефонував мені і повідомив про варіант з "Олімпіком". Я добре знайомий з Вісенте Гомесом по роботі в "Динамо", і він відмінно знає мої можливості. Для мене важливо, щоб тренер розраховував на мене. Тому, потренувавшись тиждень з командою, я прийняв рішення підписати контракт. У донецькому клубі чудовий колектив. Відверто кажучи, з усіх клубів, де мені довелося пограти на дорослому рівні, мікроклімат в "Олімпіку" найсприятливіший для роботи. Хочу тільки перемагати і разом з командою боротися за найвищі місця", - наголосив новачок.

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Відзначимо, що останнім місцем роботи захисника був угорський клуб "Кишварда" з однойменного міста, де Павло також виступав на правах оренди в сезоні 2018/2019. У складі угорської команди Лук'янчук провів 20 поєдинків (13 в основі) і зумів відзначитися 1 голом.

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