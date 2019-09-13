"Олимпик" усилился футболистом киевского "Динамо"

Футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с донецким клубом.

"Этим летом у меня закончился контракт с киевским "Динамо". Мой агент позвонил мне и сообщил о варианте с "Олимпиком". Я хорошо знаком с Висенте Гомесом по работе в "Динамо", и он отлично знает мои возможности. Для меня важно, чтобы тренер рассчитывал на меня. Поэтому, потренировавшись неделю с командой, я принял решение подписать контракт. В донецком клубе замечательный коллектив. Откровенно говоря, из всех клубов, где мне довелось поиграть на взрослом уровне, микроклимат в "Олимпик" благоприятный для работы. Хочу только побеждать и вместе с командой бороться за самые высокие места", - подчеркнул новичок.

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Отметим, что последним местом работы защитника был венгерский клуб "Кишварда" из одноименного города, где Павел также выступал на правах аренды в сезоне 2018/2019. В составе венгерской команды Лукьянчук провел 20 поединков (13 в основе) и сумел отличиться 1 голом.