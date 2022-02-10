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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Олімпіада-2022: збірна України через "ковід" пропустить командний турнір у фристайлі

Олімпіада-2022: збірна України через "ковід" пропустить командний турнір у фристайлі

Київ • УНН

 • 19793 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Збірна України з фристайлу (акробатика) не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні. Україна відсутня в старт-листі на змагання, про що свідчать дані з сайту Олімпіади. Українці вимушені пропустити ці змагання через низку позитивних тестів на COVID-19, вказали у НОК України, пише УНН.

Деталі

Згідно з графіком змагань, у командному турнірі візьмуть участь 6 країн, серед яких Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США та Китай.

Окрім України, на старт не вийде збірна Казахстану.

Україна відправилася на Олімпіаду-2022 у складі п'яти лижних акробатів - чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка, а також Анастасії Новосад та Ольги Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, відразу три українських фристайлісти – Дмитро Котовський, Анастасія Новосад і Олександр Окіпнюк буквально напередодні старту отримали позитивні тести на коронавірус і відтак українська команда не має можливості виставити повноцінний склад з 3-х фристайлістів й вийти на старт командних змагань.

Наразі спортсмени ізольовані і їм надана належна медична допомога.

У НОК України зауважили, що саме з цією дисципліною пов’язували медальні сподівання вболівальники України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська біатлоністка Семеренко змушена залишити Олімпіаду-2022

Довідково

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 дисциплінах. Очікувалося, що участь в Іграх загалом візьмуть близько 3000 спортсменів, а також тренери, офіційні особи, представники федерацій та ЗМІ.

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