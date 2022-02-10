Олимпиада-2022: сборная Украины из-за "ковида" пропустит командный турнир во фристайле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сборная Украины по фристайлу (акробатика) не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Украина отсутствует в старт-листе на соревнования, о чем свидетельствуют данные с сайта Олимпиады. Украинцы вынуждены пропустить эти соревнования из-за ряда положительных тестов на COVID-19, указали в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Согласно графику соревнований, в командном турнире примут участие 6 стран, среди которых Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США и Китай.
Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана.
Украина отправилась на Олимпиаду-2022 в составе пяти лыжных акробатов - действующего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка, а также Анастасии Новосад и Ольги Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, сразу три украинских фристайлиста - Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк буквально накануне старта получили положительные тесты на коронавирус и украинская команда не имеет возможности выставить полноценный состав из 3-х фристайлистов и выйти на старт командных соревнований.
Сейчас спортсмены изолированы и им оказана надлежащая медицинская помощь.
В НОК Украины отметили, что именно с этой дисциплиной связывали медальные надежды болельщики Украины.
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Справочно
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах. Ожидалось, что участие в Играх в целом примут около 3000 спортсменов, а также тренеры, официальные лица, представители федераций и СМИ.