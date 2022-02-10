Олимпиада-2022: сборная Украины из-за "ковида" пропустит командный турнир во фристайле

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сборная Украины по фристайлу (акробатика) не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Украина отсутствует в старт-листе на соревнования, о чем свидетельствуют данные с сайта Олимпиады. Украинцы вынуждены пропустить эти соревнования из-за ряда положительных тестов на COVID-19, указали в НОК Украины, пишет УНН.