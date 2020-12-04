Олімпіада-2020: витрати на перенесення Ігор у Токіо на 2021 рік складуть майже 3 млрд доларів

Відзначається, що 96 млрд ієн (близько 923 млн доларів) з цієї суми будуть спрямовані на заходи щодо запобігання заражень новим коронавірусом на змаганнях. Велику частину витрат, 120 млрд ієн (близько 1,1 млрд доларів), візьме на себе влада японської столиці. Решту суми сплатять оргкомітет “Токіо-2020” (103 млрд ієн (близько 990 млн доларів)) і уряд Японії (71 млрд ієн (близько 682 млн доларів)).

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Ігор “Токіо-2020” збережена.

У червні оргкомітет Ігор в Токіо офіційно виступив за спрощення формату проведення змагань в наступному році. У жовтні прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року в Токіо.