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Олімпіада-2020: витрати на перенесення Ігор у Токіо на 2021 рік складуть майже 3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Влада японської столиці, організаційний комітет “Токіо-2020” і уряд Японії погодили суму витрат в розмірі 294 млрд ієн (близько 2,8 млрд доларів), яка буде потрібно на здійснення перенесення літньої Олімпіади в Токіо з 2020 на 2021 рік. Про це в п’ятницю повідомляє агентство Kyodo, передає УНН.

Відзначається, що 96 млрд ієн (близько 923 млн доларів) з цієї суми будуть спрямовані на заходи щодо запобігання заражень новим коронавірусом на змаганнях. Велику частину витрат, 120 млрд ієн (близько 1,1 млрд доларів), візьме на себе влада японської столиці. Решту суми сплатять оргкомітет “Токіо-2020” (103 млрд ієн (близько 990 млн доларів)) і уряд Японії (71 млрд ієн (близько 682 млн доларів)).

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Ігор “Токіо-2020” збережена.

У червні оргкомітет Ігор в Токіо офіційно виступив за спрощення формату проведення змагань в наступному році. У жовтні прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року в Токіо.

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