Олімпіада-2020: у Токіо розробили спеціальний варіант "спрощеної японської" для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В Японії винайшли інклюзивний засіб спілкування до літніх Олімпійських ігор 2020, призначений для туристів, які відвідуватимуть мегаполіс на час проведення Ігор, пише УНН з посиланням на організацію Olympic Mission Tokyo 2020, яка бере участь в організації події.
Туристи, які захочуть спілкуватися на мові місцевих, зможуть використовувати “просту японську мову”.
Він включає в себе ієрогліфи, які підходять для початкової підготовки. Але цього набору фраз буде досить, щоб висловлюватися під час Олімпіади.
Вже зараз почали випускати прапорці, значки, флаєри, майки та плакати з найпопулярнішими фразами. Японці впевнені, що проблем з вивченням і розумінням “простої японської” виникнути не повинно.
Також зазначимо, що організатори Олімпійських ігор-2020 в японській столиці Токіо представили дизайн квитків на майбутні змагання. В оформленні використані прямокутники і квадрати, які містить в собі емблема Олімпіади-2020.
Чотири традиційних японських кольори, в яких виконаний дизайн — червоний, синій, пурпуровий (колір японської гліцинії) і зелений — за задумом, відображають чотири пори року.