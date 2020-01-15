Олимпиада-2020: в Токио разработали специальный вариант "упрощенного японского" для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Японии изобрели инклюзивное средство общения в летних Олимпийских игр 2020, предназначен для туристов, которые будут посещать мегаполис на время проведения Игр, пишет УНН со ссылкой на организацию Olympic Mission Tokyo 2020, которая участвует в организации мероприятия.
Туристы, которые захотят общаться на языке местных, смогут использовать “простой японский язык”.
Он включает в себя иероглифы, подходящие для начальной подготовки. Но этого набора фраз будет достаточно, чтобы изъясняться во время Олимпиады.
Уже сейчас начали выпускать флажки, значки, флаеры, майки и плакаты с самыми популярными фразами. Японцы уверены, что проблем с изучением и пониманием “простого японского” возникнуть не должно.
Также отметим, что организаторы Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио представили дизайн билетов на предстоящие соревнования. В оформлении использованы прямоугольники и квадраты, которые содержит в себе эмблема Олимпиады-2020.
Четыре традиционных японских цвета, в которых выполнен дизайн — красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый — по замыслу, отражают четыре времени года.