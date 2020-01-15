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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112127 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115659 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 128502 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105515 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 108125 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131894 просмотра

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Олимпиада-2020: в Токио разработали специальный вариант "упрощенного японского" для туристов

Олимпиада-2020: в Токио разработали специальный вариант "упрощенного японского" для туристов

Киев  •  УНН

 • 17352 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В Японии изобрели инклюзивное средство общения в летних Олимпийских игр 2020, предназначен для туристов, которые будут посещать мегаполис на время проведения Игр, пишет УНН со ссылкой на организацию Olympic Mission Tokyo 2020, которая участвует в организации мероприятия.

Туристы, которые захотят общаться на языке местных, смогут использовать “простой японский язык”.

Он включает в себя иероглифы, подходящие для начальной подготовки. Но этого набора фраз будет достаточно, чтобы изъясняться во время Олимпиады.

Уже сейчас начали выпускать флажки, значки, флаеры, майки и плакаты с самыми популярными фразами. Японцы уверены, что проблем с изучением и пониманием “простого японского” возникнуть не должно.

Также отметим, что организаторы Олимпийских игр-2020 в японской столице Токио представили дизайн билетов на предстоящие соревнования. В оформлении использованы прямоугольники и квадраты, которые содержит в себе эмблема Олимпиады-2020.

Четыре традиционных японских цвета, в которых выполнен дизайн — красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый — по замыслу, отражают четыре времени года.

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