Олімпіада-2020: через введення режиму НС у Осаці - змінено частину естафети вогню Ігор у Токіо

Деталі

“За запитом влади префектури Осака оргкомітет „Токіо-2020“ готується забезпечити безпечне проведення забігу з олімпійськими факелами в Меморіальному парку „Експо-70“ у місті Осаці без участі широкого загалу. Ми маємо намір дозволити всім бажаючим взяти участь у забігу протягом запланованих для цього двох днів — 13 і 14 квітня. Подробиці проведення заходу будуть оголошені після їх затвердження”, — йдеться в заяві оргкомітету.

Раніше в середу влада Осаки, де через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу знову вводиться локальний режим надзвичайної ситуації (НС), заборонила проведення етапу естафети олімпійського вогню на вулицях міст префектури.

Контекст

Естафета олімпійського вогню почалася 25 березня на території футбольного тренувального центру J-Village в префектурі Фукусіма. Подія проходить в умовах здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Естафета триватиме 121 день, а факел планується пронести через 859 муніципалітетів у всіх 47 префектурах країни. Як очікується, в естафеті візьмуть участь близько 10 тис. осіб.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 487 545 випадків хвороби, 9 249 людей загинули.