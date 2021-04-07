Олимпиада-2020: из-за введения режима ЧС в Осаке - изменена часть эстафеты огня Игр в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Этап эстафеты олимпийского огня в западной японской префектуре Осака решено провести в сокращенном масштабе без использования дорог общего пользования и участия зрителей. Как сообщил в среду оргкомитет Игр в Токио, для организации забега будет задействован один из крупных парков в городе Осаке (административный центр префектуры), пишет УНН.
Детали
“По запросу властей префектуры Осака оргкомитет „Токио-2020“ готовится обеспечить безопасное проведение забега с олимпийскими факелами в Мемориальном парке „Экспо-70“ в городе Осаке без участия широкой публики. Мы намерены позволить всем желающим принять участие в забеге в течение запланированных для этого двух дней — 13 и 14 апреля. Подробности проведения мероприятия будут объявлены после их утверждения”, — говорится в заявлении оргкомитета.
Ранее в среду власти Осаки, где из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь вводится локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), запретили проведение этапа эстафеты олимпийского огня на улицах городов префектуры.
Контекст
Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Эстафета продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Согласно статистике ВОЗ — в Японии 487 545 случаев болезни, 9 249 человек погибли.