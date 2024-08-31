Олещук процитував Залужного після звільнення з посади командувача ПС
Київ • УНН
Микола Олещук опублікував фразу Валерія Залужного після інформації про своє звільнення з посади командувача Повітряних сил. Президент Зеленський звільнив Олещука з цієї посади.
Колишній командувач Повітряних сил Микола Олещук після появи інформації про його звільнення, опублікував фразу Залужного у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – написав Олещук, вказавши автора фрази – колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.
Зеленський про звільнення Олещука: ми повинні посилюватись і берегти наших воїнів30.08.24, 20:21 • 26309 переглядiв