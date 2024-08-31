Олещук процитировал Залужного после увольнения с должности командующего ПС
Киев • УНН
Николай Олещук опубликовал фразу Валерия Залужного после информации о своем увольнении с должности командующего Воздушных сил. Президент Зеленский уволил Олещука с этой должности.
Бывший командующий Воздушных сил Николай Олещук после появления информации о его увольнении, опубликовал фразу Залужного в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно», - написал Олещук, указав автора фразы - бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Напомним,
Президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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