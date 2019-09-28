Олександр Данилюк: Курт Волкер - справжній друг України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк назвав спецпредставника Держдепартамента США з питань України Курта Волкера "справжнім другом України". Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, передає УНН.
"Високо цінуємо зусилля та компетентність спецпредставника з питань України – справжнього друга України. Вдячний за дотримання принципів та віддане служіння українсько-американським відносинам", - написав Олександр Данилюк.
Нагадаємо, спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, який потрапив під тиск президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, щоб знайти інформацію про демократів, подав у відставку.
Також УНН повідомляв, що Олександр Данилюк підтвердив інформацію щодо заяви про свою відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.