Александр Данилюк: Курт Волкер - настоящий друг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера "настоящим другом Украины". Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.
"Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинско-американским отношениям", - написал Александр Данилюк.
Напомним, специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, который попал под давление президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы найти информацию о демократах, подал в отставку.
Также УНН сообщал, что Александр Данилюк подтвердил информацию относительно заявления о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.