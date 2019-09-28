Александр Данилюк: Курт Волкер - настоящий друг Украины

"Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинско-американским отношениям", - написал Александр Данилюк.

Напомним, специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, который попал под давление президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы найти информацию о демократах, подал в отставку.

Также УНН сообщал, что Александр Данилюк подтвердил информацию относительно заявления о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.