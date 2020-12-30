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Олег Блохін 45 років тому був визнаний найкращим футболістом Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. 30 грудня 1975 року у світ вийшов новорічний номер France Football, у якому були оголошені підсумки голосування щодо визначення кращого футболіста Європи. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

Олег Блохін 45 років тому був визнаний найкращим футболістом Європи

"Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін. Того року "динамівці" під керівництвом Валерія Лобановського перемогли у розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши славнозвісну мюнхенську "Баварію", - йдеться у повідомленні.

Олег Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м'яча". Пізніше його успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний кращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар "Золотого м'яча" 2004 року).

"Зараз усі троє зіркові гравці працюють у структурі Української асоціації футболу, що додає Україні авторитету в очах міжнародної спільноти. Олег Блохін є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, Ігор Бєланов працює співголовою Комітету професіонального футболу, Андрій Шевченко очолює національну збірну. УАФ проводить дитячі турніри BLOKHIN CUP та BELANOV CUP, під час яких учасники мають можливість познайомитися з легендами світового футболу", - додали в УАФ.

Нагадаємо, нещодавно Олегу Володимировичу було вручено орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено указом Президента України з нагоди цієї визначної дати.

Також нагадаємо, днями президент УАФ Андрій Павелко вручив ветеранам футболу ордени "За заслуги" I ступеня.

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