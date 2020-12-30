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Олег Блохин 45 лет назад был признан лучшим футболистом Европы

Киев • УНН

 • 10940 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. 30 декабря 1975 года в свет вышел новогодний номер France Football, в котором были объявлены итоги голосования по определению лучшего футболиста Европы. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Олег Блохин 45 лет назад был признан лучшим футболистом Европы

"Безоговорочная победа в юбилейном, 20-м опросе получил нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин. В том году "динамовцы" под руководством Валерия Лобановского победили в розыгрыше Кубка обладателей кубков и стали обладателями Суперкубка УЕФА, дважды обыграв знаменитую мюнхенскую "Баварию", - говорится в сообщении.

Олег Блохин стал первым украинским футболистом - обладателем "Золотого мяча". Позже его успех повторили Игорь Беланов (признан лучшим игроком Европы 1986 года) и Андрей Шевченко (обладатель "Золотого мяча" 2004 года).

"Сейчас все трое звездных игроков работают в структуре Украинской ассоциации футбола, что добавляет Украине авторитета в глазах международного сообщества. Олег Блохин является сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола, Игорь Беланов работает сопредседателем Комитета профессионального футбола, Андрей Шевченко возглавляет национальную сборную. УАФ проводит детские турниры BLOKHIN CUP и BELANOV CUP, во время которых участники имеют возможность познакомиться с легендами мирового футбола", - добавили в УАФ.

Напомним, недавно Олегу Владимировичу был вручен орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым был награжден указом Президента Украины по случаю этой знаменательной даты.

Также напомним, на днях президент УАФ Андрей Павелко вручил ветеранам футбола ордена "За заслуги" I степени.

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