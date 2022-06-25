Окупаційні війська росії намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що рашисти намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. Про це інформує УНН.
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“24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначив Гайдай, також артилерійських обстрілів зазнали села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання “Азот” та “Склопластика”. Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка.
У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.
Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.
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