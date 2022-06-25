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Оккупационные войска россии пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город - Гайдай

Оккупационные войска россии пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город - Гайдай

Киев • УНН

 • 213181 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОДА) Сергей Гайдай сообщил, что рашисты пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. Об этом информирует УНН.

Цитата

“24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанске нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии”, — говорится в сообщении.

Подробности

Как отметил Гайдай, также артиллерийские обстрелы подверглись деревням Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения “Азот” и “Стеклопластика”. Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

В районах Метелкиного, Сиротиного и Воронова российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов.

Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

Напомним

В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева что в Луганщинской области.

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