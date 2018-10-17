Окупаційна влада Криму розшукує молоду людину за підозрою у вибуху в коледжі - ЗМІ

За даними ЗМІ, перед вибухом невідомий кинув пляшку у вікно першого поверху. Співрозмовник радіо "Керчь.ФМ" стверджує, що перед вибухом в будівлі була стрілянина, і називає те, що трапилося терактом.



Як зазначається, "у всіх, хто надійшов в кримські лікарні мінно-вибухові поранення, зараз поліція веде розшук молодої людини 20-25 років, світле волосся, сині джинси, зелена спортивна куртка. Станом на 13:15 під завалами можуть знаходитися від 10 до 15 людей".



У той же час офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.



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Також, слідчі порушили кримінальну справу за фактом загибелі людей в коледжі в Керчі.



За попередніми даними, постраждали до 70 людей.



Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.