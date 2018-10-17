Оккупационные власти Крыма разыскивают молодого человека по подозрению во взрыве в колледже - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Оккупационные власти Крыма разыскивают молодого человека по подозрению в причастности к взрыву в политехническом колледже Керчи. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
По данным СМИ, перед взрывом неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа. Собеседник радио "Керчь.ФМ" утверждает, что перед взрывом в здании была стрельба, и считает случившееся терактом.
Как отмечается, "у всех поступивших в крымские больницы минно-взрывные ранения, сейчас полиция ведёт розыск молодого человека 20-25 лет, светлые волосы, синие джинсы, зелёная спортивная куртка. По состоянию на 13:15 под завалами могут находиться от 10 до 15 человек".
В тоже время официального подтверждения этой информации пока нет.
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Также, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в колледже в Керчи.
По предварительным данным, пострадали до 70 человек.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.