Оккупационные власти Крыма разыскивают молодого человека по подозрению во взрыве в колледже - СМИ

По данным СМИ, перед взрывом неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа. Собеседник радио "Керчь.ФМ" утверждает, что перед взрывом в здании была стрельба, и считает случившееся терактом.



Как отмечается, "у всех поступивших в крымские больницы минно-взрывные ранения, сейчас полиция ведёт розыск молодого человека 20-25 лет, светлые волосы, синие джинсы, зелёная спортивная куртка. По состоянию на 13:15 под завалами могут находиться от 10 до 15 человек".



В тоже время официального подтверждения этой информации пока нет.



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Также, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в колледже в Керчи.



По предварительным данным, пострадали до 70 человек.



Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.