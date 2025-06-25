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Окупанти здійснили 72 бойових зіткнення на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення. На Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися здійснити прорив, тривають бої.

Окупанти здійснили 72 бойових зіткнення на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському напрямку - окупанти здійснили вже 31 спробу потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Чотири з п’яти ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться бій. Також противник завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 81 обстріл, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вороги тричі атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, наші воїни дали гідну відсіч. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами та КАБами ворог завдав по Водяному, Гранову, Охрімівці та Григорівці

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб противника просунутися вперед, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався пройти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник п’ять разів атакував позиції Сил оборони в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував чотири рази в районі Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового, наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили двадцять шість атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник шість разів атакував поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле та Шевченко. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутись на позиції наших військ в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор мав одну спробу наступу в бік Новоандріївка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати росіян за добу: знищено майже тисячу окупантів та 58 артсистем25.06.25, 07:36 • 2690 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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