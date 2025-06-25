Оккупанты совершили 72 боевых столкновения на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на направлениях

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском направлении - оккупанты предприняли уже 31 попытку потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Четыре из пяти вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой. Также противник нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре УАБ, совершил 81 обстрел, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враги трижды атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцев, наши воины дали достойный отпор. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами и УАБами враг нанес по Водяному, Гранову, Охримовке и Григоровке

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Силы обороны успешно остановили восемь попыток противника продвинуться вперед, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался пройти вперед в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Ступочков и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал четыре раза в районе Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового, сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Горехово и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили двадцать шесть атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле и Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор предпринял одну попытку наступления в сторону Новоандреевки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каменское.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Ольговке.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

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