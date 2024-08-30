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Окупанти здійснили 261 атаку на 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти здійснили 261 атаку на 11 населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 25261 перегляди

За добу російські війська атакували Запорізьку область 261 раз, використовуючи безпілотники, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але жертв серед мирного населення немає.

Протягом останньої доби російські окупанти здійснили 261 атаку на 11 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, 147 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське. Вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Преображенку та Новоданилівку.

Також було здійснено 106 артилерійських ударів по Приморському, Гуляйполю, Оріхову, Успенівці, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Ольгівському.

Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, проте, на щастя, мирні жителі не постраждали.

Російські атаки на Запорізьку область: 335 обстрілів, троє поранених25.08.24, 07:10 • 24722 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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