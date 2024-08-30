В течение последних суток российские оккупанты совершили 261 атаку на 11 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, 147 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское. Восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Преображенку и Новоданиловку.

Также было осуществлено 106 артиллерийских ударов по Приморскому, Гуляйполю, Орехову, Успеновке, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Ольговскому.

Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако, к счастью, мирные жители не пострадали.

Російські атаки на Запорізьку область: 335 обстрілів, троє поранених