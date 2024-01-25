Окупанти залишаються активними у Серебрянському лісі – Лисогор
Київ • УНН
російські окупанти намагаються посилити тиск під Макіївкою та у Серебрянському лісі, сили оборони відбили п'ять штурмів у цих районах.
російські окупанти продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. Сили оборони на цих ділянках фронту відбили п’ять штурмів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Загарбники продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. На цих ділянках фронту наші захисники відбили п’ять штурмів. Піхоту ворога все частіше підтримує велика кількість безпілотників. Останнім часом упродовж доби їхнє застосування збільшено вдвічі
За його словами, по Білогорівці та Серебрянському лісництву росіяни вдарили з авіації.
На зазначених напрямках вони активно застосовували артилерію та міномети. У другій половині січня кількість ворожих обстрілів на східному фронті зростає
Доповнення
Раніше Лисогор повідомляв, що російські окупанти хочуть мати перевагу в Серебрянському лісі, тому бомбардують його, навіть тоді, коли не атакують.
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