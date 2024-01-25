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Окупанти залишаються активними у Серебрянському лісі – Лисогор

Окупанти залишаються активними у Серебрянському лісі – Лисогор

Київ • УНН

 • 31044 перегляди

російські окупанти намагаються посилити тиск під Макіївкою та у Серебрянському лісі, сили оборони відбили п'ять штурмів у цих районах.

російські окупанти продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. Сили оборони на цих ділянках фронту відбили п’ять штурмів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Загарбники продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. На цих ділянках фронту наші захисники відбили п’ять штурмів. Піхоту ворога все частіше підтримує велика кількість безпілотників. Останнім часом упродовж доби їхнє застосування збільшено вдвічі

- повідомив Лисогор.

За його словами, по Білогорівці та Серебрянському лісництву росіяни вдарили з авіації.

На зазначених напрямках вони активно застосовували артилерію та міномети. У другій половині січня кількість ворожих обстрілів на східному фронті зростає

- написав Лисогор.

Доповнення

Раніше Лисогор повідомляв, що російські окупанти хочуть мати перевагу в Серебрянському лісі, тому бомбардують його, навіть тоді, коли не атакують.

Під окупованим Іловайськом зафіксували атаку на військовий полігон - росЗМІ25.01.24, 09:40 • 119426 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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