Оккупанты остаются активными в Серебрянском лесу - Лысогор
Киев • УНН
российские оккупанты пытаются усилить давление под Макеевкой и в Серебрянском лесу, силы обороны отбили пять штурмов в этих районах.
российские оккупанты продолжают давить рядом с Макеевкой и остаются активными в Серебрянском лесу. Силы обороны на этих участках фронта отбили пять штурмов. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Захватчики продолжают давить рядом с Макеевкой и остаются активными в Серебрянском лесу. На этих участках фронта наши защитники отбили пять штурмов. Пехоту врага все чаще поддерживает большое количество беспилотников. В последнее время в течение суток их применение увеличено вдвое
По его словам, по Белогоровке и Серебрянскому лесничеству россияне ударили из авиации.
На указанных направлениях они активно применяли артиллерию и минометы. Во второй половине января количество вражеских обстрелов на восточном фронте растет
Дополнение
Ранее Лысогор сообщал, что российские оккупанты хотят иметь преимущество в Серебрянском лесу, поэтому бомбардируют его, даже тогда, когда не атакуют.
Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ25 январь 2024, 07:40 • 100185 просмотров
Оккупанты остаются активными в Серебрянском лесу - Лысогор
российские оккупанты пытаются усилить давление под Макеевкой и в Серебрянском лесу, силы обороны отбили пять штурмов в этих районах.
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