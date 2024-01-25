Оккупанты остаются активными в Серебрянском лесу - Лысогор

российские оккупанты продолжают давить рядом с Макеевкой и остаются активными в Серебрянском лесу. Силы обороны на этих участках фронта отбили пять штурмов. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Захватчики продолжают давить рядом с Макеевкой и остаются активными в Серебрянском лесу. На этих участках фронта наши защитники отбили пять штурмов. Пехоту врага все чаще поддерживает большое количество беспилотников. В последнее время в течение суток их применение увеличено вдвое - сообщил Лисогор.

По его словам, по Белогоровке и Серебрянскому лесничеству россияне ударили из авиации.

На указанных направлениях они активно применяли артиллерию и минометы. Во второй половине января количество вражеских обстрелов на восточном фронте растет - написал Лисогор.

Дополнение

Ранее Лысогор сообщал, что российские оккупанты хотят иметь преимущество в Серебрянском лесу, поэтому бомбардируют его, даже тогда, когда не атакуют.

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