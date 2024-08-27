Окупанти захопили Птиче та просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники окупували село Птиче та просунулися біля низки населених пунктів на Донеччині.
На передовій загарбники окупували Птиче та просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях
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За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку ситуація залишається складною. Тут з початку доби біля Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка ЗСУ відбивали 56 штурмових дій противника.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26.08.24, 23:47 • 24802 перегляди