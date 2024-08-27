Оккупанты захватили Птичье и продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики оккупировали село Птичье и продвинулись возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.
На передовой захватчики оккупировали Птичье и продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг оккупировал Птичье, а также продвинулся возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском направлении ситуация остается сложной. Здесь с начала суток возле Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки ВСУ отбивали 56 штурмовых действий противника.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26 августа 2024, 20:47 • 15772 просмотра