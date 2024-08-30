Окупанти вночі обстріляли селище на Харківщині. За добу через обстріли рф четверо постраждалих

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Київ • УНН

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Російські війська обстріляли чотири райони Харківської області. У селі Новоосинове постраждали 4 людини, пошкоджено будинки та автомобілі, в інших населених пунктах зафіксовано пожежі та руйнування.

російські війська у ніч на 30 серпня завдали ударів по селищу Богуславка Харківської області, горів автомобіль. За минулу добу через армія рф обстріляла чотири райони області, через атаку на Новоосинове постраждали 4 людини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Зі слів Синєгубова, вночі зафіксовані такі ворожі обстріли:

  • 30 серпня 02:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття.
  •  30 серпня 00:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

Минулої росіяни обстріляли: 

  • 20:25 Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.
  •  17:20 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
  •  16:22 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горівли будинок, господарча споруда, літня кухня, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.
  •  14:56 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Замулівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.
  •  13:32 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка, за межами. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горіла трава на площі 1,8 га.
  •  10:32 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, м. Золочів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі більше 5 га.
  •  08:21 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Зарічне. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 800 м².
  •  08:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

На Херсонщині росіяни вдарили по пошті та ТЦ, 6 поранених30.08.24, 08:52 • 16841 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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