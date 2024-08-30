Окупанти вночі обстріляли селище на Харківщині. За добу через обстріли рф четверо постраждалих

російські війська у ніч на 30 серпня завдали ударів по селищу Богуславка Харківської області, горів автомобіль. За минулу добу через армія рф обстріляла чотири райони області, через атаку на Новоосинове постраждали 4 людини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Зі слів Синєгубова, вночі зафіксовані такі ворожі обстріли:

30 серпня 02:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття.

30 серпня 00:16 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, за межами. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

Минулої росіяни обстріляли:

20:25 Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.



17:20 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

16:22 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горівли будинок, господарча споруда, літня кухня, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

14:56 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Замулівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.

13:32 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка, за межами. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горіла трава на площі 1,8 га.

10:32 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, м. Золочів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі більше 5 га.

08:21 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Зарічне. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 800 м².

08:00 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

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