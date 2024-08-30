Оккупанты ночью обстреляли поселок на Харьковщине. За сутки из-за обстрелов рф четверо пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли четыре района Харьковской области. В селе Новоосиново пострадали 4 человека, повреждены дома и автомобили, в других населенных пунктах зафиксированы пожары и разрушения.
российские войска в ночь на 30 августа нанесли удары по поселку Богуславка Харьковской области, горел автомобиль. За минувшие сутки из-за армии рф обстреляла четыре района области, из-за атаки на Новоосиново пострадали 4 человека. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, ночью зафиксированы следующие вражеские обстрелы:
- 30 августа 02:40 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела по открытой территории горел мусор.
- 30 августа 00:16 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка, за пределами. В результате обстрела горел автомобиль.
На прошлой россияне обстреляли:
- 20:25 Изюмская ТГ, г. Изюм. В результате обстрела из РСЗО повреждено здание гражданского предприятия.
- 17:20 Купянский район, Купянская ТГ, с. Осиновое. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.
- 16:22 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела из РСЗО горели дом, хозяйственная постройка, летняя кухня, повреждены три автомобиля. Пострадали 4 человека: мужчина 65 лет, женщины 83, 70 и 65 лет.
- 14:56 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Замуловка. В результате обстрела из РСЗО пожаром уничтожено 8 жилых домов и 7 хозяйственных построек.
- 13:32 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка, за пределами. В результате обстрела FPV-дроном горела трава на площади 1,8 га.
- 10:32 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, г. Золочев. В результате обстрела из РСЗО горела лесная подстилка на площади более 5 га.
- 08:21 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, с. Заречное. В результате обстрела горела трава и камыш на площади 800 м².
- 08:00 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела повреждена квартира.
На Херсонщині росіяни вдарили по пошті та ТЦ, 6 поранених30 августа 2024, 05:52 • 10210 просмотров