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Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: п'ятеро поранених

Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині: п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 11020 перегляди

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поранивши 5 мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, торгові павільйони, газопровід, електромережу та інші об'єкти інфраструктури.

Сьогодні, 20 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено, зокрема, багатоквартирних будинків, торговельні павільйони і  газопровід, повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН.

За даними слідства, 20 вересня 2024 року зс рф обстріляли м. Костянтинівка. За попередніми даними, окупанти завдали удару по населеному пункту з артилерії. Внаслідок влучання засобів ураження дістали тілесні ушкодження п’ятеро місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу рф пошкоджено фасади багатоквартирних будинків, торговельні павільйони, газопровід, магазин, адмінбудівлю, гараж, а також лінію електромережі й газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Троє загиблих, восьмеро поранених, пошкоджені заклади освіти - наслідки ворожих обстрілів Донеччини20.09.24, 11:00 • 17972 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kostiantynivkaКостянтинівка

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