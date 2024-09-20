Оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: пятеро раненых

Сегодня, 20 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения. Повреждены, в частности, многоквартирные дома, торговые павильоны и газопровод, сообщили в областной прокуратуре, передает УНН.

По данным следствия, 20 сентября 2024 года ВС РФ обстреляли г. Константиновка. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по населенному пункту из артиллерии. В результате попадания средств поражения получили телесные повреждения пятеро местных жителей - четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, в результате обстрела рф повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, газопровод, магазин, админздание, гараж, а также линия электросети и газопровод.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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