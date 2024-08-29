Окупанти приховують показники готовності Сєвєродонецька до опалювального сезону - ОВА

На третій рік окупації Сєвєродонецька про відновлення центрального опалення у місті інформації обмаль. У захоплених у 2022 році містах та селах Луганщини нотаріус приймає раз на два-три місяці, жителі прифронтових сіл отримали пенсійні виплати. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.



Деталі

Вже втретє загарбники, готуючись до осінньо-зимового періоду, обіцяють відремонтувати систему централізованого теплопостачання у Сєвєродонецьку та Лисичанську. У Лисичанську восени 2023 року навіть спробували влаштувати показовий запуск, але щось не вдалося – населення залишилося без тепла.

От і цьогоріч показники готовності до опалювального сезону прифронтових міст приховані. Тим часом в Сєвєродонецьку у державних установах, які повідкривали росіяни, почали встановлювати модульні котельні. Розуміють, що надія на централізоване опалення невелика. Звичайні люди почекають ще,

Також повідомляється, що у самопроголошеній "лнр" не вистачає нотаріусів. У багатьох населених пунктах, захоплених у 2022 році, нотаріуси ведуть виїзні прийоми. Зокрема, у Біловодську, Троїцьку, Новоайдарі, Сватовому чи Міловому, послуги нотаріуса можна отримати раз на три місяці. У Новопскові – тричі за пів року.

"У Сєвєродонецьку ситуація була дещо кращою – туди двічі на тиждень приїздила спеціалістка з сусіднього Лисичанська. Тепер, ніби, буде свій", – розповіли у ОВА.

Доповнення

За словами начальника обласної військової адміністрації Артем Лисогор у деокупованих населених пунктах ще залишаються декілька людей, які одержують пенсії, користуючись послугами "Укрпошти".

Щоразу, коли дозволяє безпекова ситуація, допомагаємо дістатися їм найближчого відділення на Донеччині. За потреби організовуємо підвіз до банківських установ і тих, кому виплати надходять на картку. Зокрема, на цьому тижні відповідні поточні питання змогли вирішити четверо жителів Невського та Новолюбівки,