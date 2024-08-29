Оккупанты скрывают показатели готовности Северодонецка к отопительному сезону - ОВА

На третий год оккупации Северодонецка о восстановлении центрального отопления в городе информации мало. В захваченных в 2022 году городах и селах Луганщины нотариус принимает раз в два-три месяца, жители прифронтовых сел получили пенсионные выплаты. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.



Детали

Уже в третий раз захватчики, готовясь к осенне-зимнему периоду, обещают отремонтировать систему централизованного теплоснабжения в Северодонецке и Лисичанске. В Лисичанске осенью 2023 года даже попытались устроить показательный запуск, но что-то не удалось - население осталось без тепла.

Вот и в этом году показатели готовности к отопительному сезону прифронтовых городов скрыты. Тем временем в Северодонецке в государственных учреждениях, которые пооткрывали россияне, начали устанавливать модульные котельные. Понимают, что надежда на централизованное отопление невелика. Обычные люди подождут еще, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в самопровозглашенной "лнр" не хватает нотариусов. Во многих населенных пунктах, захваченных в 2022 году, нотариусы ведут выездные приемы. В частности, в Беловодске, Троицке, Новоайдаре, Сватово или Меловом, услуги нотариуса можно получить раз в три месяца. В Новопскове - трижды за полгода.

"В Северодонецке ситуация была несколько лучше - туда дважды в неделю приезжала специалистка из соседнего Лисичанска. Теперь, вроде, будет свой", - рассказали в ОВА.

Дополнение

По словам начальника областной военной администрации Артем Лысогор в деоккупированных населенных пунктах еще остаются несколько человек, которые получают пенсии, пользуясь услугами "Укрпочты".

Каждый раз, когда позволяет ситуация с безопасностью, помогаем добраться им до ближайшего отделения в Донецкой области. При необходимости организовываем подвоз в банковские учреждения и тех, кому выплаты поступают на карточку. В частности, на этой неделе соответствующие текущие вопросы смогли решить четверо жителей Невского и Новолюбовки, - отметил он.

Руководитель Луганщины в очередной раз подчеркнул, что оставаться в прифронтовых населенных пунктах крайне опасно. Только за вчера противник совершил там более 100 обстрелов - бил из артиллерии и осуществлял сбросы с беспилотников. Атаковал вблизи Белогоровки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки и Невского. Но люди еще не решились на эвакуацию.

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