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Окупанти планують відправляти українських дітей до військового табору в рф - Спротив

Окупанти планують відправляти українських дітей до військового табору в рф - Спротив

Київ • УНН

 • 25326 перегляди

У 2025 році окупаційна влада планує відправляти дітей з захоплених територій України до табору у волгограді. Заклад готуватиме підлітків до навчання у військових установах терористичної країни.

У 2025 році окупаційні адміністрації планують відправляти дітей із тимчасово захоплених українських територій до табору "Авангард" у волгоградській області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Цей заклад, офіційно названий "центром патріотичного виховання", фактично є мілітарним об’єктом, де підлітків готують до подальшого навчання у військових установах терористичної країни. 

За вказівкою кремля кожен регіон тимчасово окупованих територій отримав квоти на кількість дітей, яких необхідно залучити до цієї програми. Організацією та вербуванням займаються проросійські структури, підконтрольні окупаційній владі. 

Ця ініціатива є частиною стратегії мілітаризації молоді, спрямованої на підготовку майбутніх солдатів для ворожої армії. Такі дії грубо порушують права дітей, включаючи їх право на свободу, безпеку та освіту, вільну від військової пропаганди. 

Агресор систематично використовує дітей для реалізації своїх військових амбіцій, намагаючись сформувати покоління, виховане в дусі ідеології війни. Це ще один крок у політиці, яка суперечить міжнародним нормам і стандартам гуманності. 

Загарбники обіцяють відновити туризм на захоплених територіях15.10.24, 00:22 • 17207 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна

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