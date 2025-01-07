В 2025 году оккупационные администрации планируют отправлять детей с временно захваченных украинских территорий в лагерь "Авангард" в волгоградской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Это заведение, официально названное "центром патриотического воспитания", фактически является милитарным объектом, где подростков готовят к дальнейшему обучению в военных учреждениях террористической страны.

По указанию кремля каждый регион временно оккупированных территорий получил квоты на количество детей, которых необходимо привлечь к этой программе. Организацией и вербовкой занимаются пророссийские структуры, подконтрольные оккупационным властям.

Эта инициатива является частью стратегии милитаризации молодежи, направленной на подготовку будущих солдат для вражеской армии. Такие действия грубо нарушают права детей, включая их право на свободу, безопасность и образование, свободное от военной пропаганды.

Агрессор систематически использует детей для реализации своих военных амбиций, пытаясь сформировать поколение, воспитанное в духе идеологии войны. Это еще один шаг в политике, которая противоречит международным нормам и стандартам гуманности.

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